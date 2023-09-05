В Крыму отреагировали на закон Зеленского о делении полуострова

Вице-спикер Крыма Бобков назвал безумным закон Зеленского о делении полуострова
Вице-спикер парламента Крым Владимир Бобков заявил, что закон властей Украины об административно-территориальном устройстве Крыма является безумием.
«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ничтожными законы Зеленского о делении Крыма. Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.