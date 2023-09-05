В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова

Закон об административно-территориальном делении Крыма, который приняли на Украине, является безумным. Такое мнение выразил вице-спикер парламента республики Владимир Бобков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма.

«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — пояснил политик.

Вице-спикер также счел, что крымский вопрос для Зеленского является болезненной ситуацией.