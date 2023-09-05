Песков заявил, что ему ничего неизвестно по теме Суровикина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о ситуации с генералом армии Сергеем Суровикиным. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, неизвестно", - ответил представитель Кремля на вопрос, известно ли ему что-либо о происходящем с Суровикиным.

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале снимок бывшего главкома ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина с супругой Анной.

Согласно данным РБК, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом прекратить мятеж.

Бывший главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от должности в конце августа. Известно, что на его должность был назначен врио — начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал Виктор Афзалов.