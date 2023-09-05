Зюганов рассказал о роли США в появлении КПРФ

«Надо восстанавливать. Но восстановим за неделю, когда завершаются сроки сбора подписей. Они думали, что люди не дадут 100 тысяч подписей, нам дали за четыре дня 200 тысяч, мы вышли на выборы и впервые создали свою фракцию, прежде всего, чтобы рассказать правду о том насилии, которое было при [президенте России в 1991-1999 годах Борисе] Ельцине», — подытожил политик.