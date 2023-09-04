Путин наградил дочь Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II». Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

«Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Кадырову Айшат Рамзановну — министра культуры Чеченской Республики», — говорится в тексте.

Отмечается, что награду дочь главы Чечни Рамзана Кадырова получила за вклад в развитие культуры и искусства России, а также многолетнюю плодотворную деятельность.