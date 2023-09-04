Надежды на зерновую сделку: первые заявления Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи. «Рамблер» собрал первые заявления политиков - о зерновой сделке, газовом хабе и отношениях двух стран.
«Весь мир наблюдает»: надежды Эрдогана на зерновую сделку и ответ Путина
Эрдоган в начале встречи с Путиным заявил, что весь мир наблюдает за их переговорами, передает ТАСС.
«Весь мир устремил взор на зерновую сделку - что получится, каким будет результат. У всех есть ожидания. Я считаю и верю, что после наших контактов <…> мы дадим необходимый месседж миру», - подчеркнул Эрдоган.
Турецкий президент выразил надежду, что по итогам переговоров будет сделано важное объявление, которое станет «шагом навстречу африканским странам».
Путин подтвердил, что обсудит с Эрдоганом «вопросы, связанные с украинским кризисом», сообщает РИА Новости.
Газовый хаб в Турции
Путин выразил надежду, что переговоры о создании газового хаба в Турции в ближайшее время будут завершены, передает РИА Новости.
Российский президент подчеркнул, что создание хаба принесет пользу Турции и сделает энергетическую ситуацию в регионе «более стабильной и сбалансированной».
АЭС «Аккую» и планы по новой станции
Эрдоган заявил, что связанные с АЭС «Аккую» работы «идут полным ходом», сообщает РИА Новости. АЭС на средиземноморском побережье Турции строят при участии России.
Турецкий президент назвал «очень хорошими» шаги, предпринятые в отношении первого блока. Также Эрдоган анонсировал «шаг в направлении строительства» второй для страны станции - Синопской АЭС.
О товарообороте
Путин отметил, что в 2022 году товарооборот двух стран увеличился примерно на 8,6 процента, этот тренд сохранился и в первом полугодии 2023-го, передает РИА Новости.
Российский президент подчеркнул, что теперь Россия и Турция сотрудничают не только в традиционных отраслях - сельском хозяйстве и энергетике - и это его радует.
Эрдоган рассказал, что в Турции удовлетворены движением объемов внешней торговли с РФ к цели в сто миллиардов долларов. Сейчас товарооборот между странами составляет 62 миллиарда, подчеркнул он.
О помощи в тушении пожаров
Эрдоган выразил надежду, что Россия отправит в Турцию больше самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что два самолета, которые Россия направила летом 2023 года, «стали в значительной степени спасением».
Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» сочинского санатория «Русь». Встреча началась с участием делегаций, затем президенты продолжат переговоры в узком составе - в формате обеда.