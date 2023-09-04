Надежды на зерновую сделку: первые заявления Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи. «Рамблер» собрал первые заявления политиков - о зерновой сделке, газовом хабе и отношениях двух стран.

«Весь мир наблюдает»: надежды Эрдогана на зерновую сделку и ответ Путина

Эрдоган в начале встречи с Путиным заявил, что весь мир наблюдает за их переговорами, передает ТАСС.

«Весь мир устремил взор на зерновую сделку - что получится, каким будет результат. У всех есть ожидания. Я считаю и верю, что после наших контактов <…> мы дадим необходимый месседж миру», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду, что по итогам переговоров будет сделано важное объявление, которое станет «шагом навстречу африканским странам».

Путин подтвердил, что обсудит с Эрдоганом «вопросы, связанные с украинским кризисом», сообщает РИА Новости.

Газовый хаб в Турции

Путин выразил надежду, что переговоры о создании газового хаба в Турции в ближайшее время будут завершены, передает РИА Новости.

Российский президент подчеркнул, что создание хаба принесет пользу Турции и сделает энергетическую ситуацию в регионе «более стабильной и сбалансированной».

АЭС «Аккую» и планы по новой станции

Эрдоган заявил, что связанные с АЭС «Аккую» работы «идут полным ходом», сообщает РИА Новости. АЭС на средиземноморском побережье Турции строят при участии России.

Турецкий президент назвал «очень хорошими» шаги, предпринятые в отношении первого блока. Также Эрдоган анонсировал «шаг в направлении строительства» второй для страны станции - Синопской АЭС.

О товарообороте

Путин отметил, что в 2022 году товарооборот двух стран увеличился примерно на 8,6 процента, этот тренд сохранился и в первом полугодии 2023-го, передает РИА Новости.

Российский президент подчеркнул, что теперь Россия и Турция сотрудничают не только в традиционных отраслях - сельском хозяйстве и энергетике - и это его радует.

Эрдоган рассказал, что в Турции удовлетворены движением объемов внешней торговли с РФ к цели в сто миллиардов долларов. Сейчас товарооборот между странами составляет 62 миллиарда, подчеркнул он.

О помощи в тушении пожаров

Эрдоган выразил надежду, что Россия отправит в Турцию больше самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что два самолета, которые Россия направила летом 2023 года, «стали в значительной степени спасением».