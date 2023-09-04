В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимира Путина и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приступили к двусторонним переговорам в Сочи. Владимир Путин отметил факт сохранения позитивного тренда по товарообороту и стабильный темп развития российско-турецких отношений.

«Надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной», - добавил Путин.

По словам президента, «все идет по плану» в процессе строительства АЭС «Аккую», он также анонсировал запуск первого блока в 2024 году.