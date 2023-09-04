Эрдоган прибыл в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
Издание заявило, что Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 мск на самолете. В международном аэропорту Сочи его встречали замглавы Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель гендиректора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.
Напомним, что это будет первая встреча Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Тогда политики встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Как заявляли СМИ, президенты обсудят ситуацию вокруг зерновой сделки, а также другие вопросы двусторонних и международных отношений.