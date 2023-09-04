Сенатор Цеков назвал бессмысленной замену министра обороны Украины

«Умеров мне неизвестен. В Крыму он никак не засветился до 2014 года. Хотя очень смущает тот факт, что Умеров был советником у Мустафы Джемилева, ярого русофоба и русоненавистника, у человека, который не позволял в принципе крымчанам и крымским татарам нормально развиваться. Сейчас он, конечно, не сможет уже помешать ничем, так как он не в Крыму», — сказал Цеков.