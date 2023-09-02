Посол РФ считает уместным совместный ответ РФ, КНР и КНДР на военные шаги США в Азии

"К слову, если бы сие случилось, то у нас и близко бы не было разговора о том, что кто-то является старшим, а кто-то младшим членом нашей команды. Заметьте, Пхеньян нередко бросает в адрес Сеула упреки в том, что Южная Корея политически плывет строго в фарватере Вашингтона (применяя в этом контексте и более хлесткие выражения). В ответ оттуда звучат самые разные обвинения и клише, но никогда речь не идет о том, что Пхеньян находится в политической зависимости от Пекина или Москвы. Даже самые рьяные оппоненты народной республики понимают, что эта страна абсолютно суверенна, она самостоятельно выбирает свой путь, в том числе и в том, что касается международного сотрудничества в военной области", - резюмировал посол.