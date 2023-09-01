Россия передала Мадагаскару партию продовольственной помощи

"31 августа в посольстве РФ в Антананариву состоялась символическая церемония передачи очередной партии продовольственной помощи, поставленной Россией на Мадагаскар во взаимодействии со Всемирной продовольственной программой, - отметили в министерстве. - 322,5 тонны желтого гороха были доставлены в порт города Туамасина в рамках реализации планов малагасийских властей по обеспечению учебных заведений на юге страны школьным питанием". С малагасийской стороны, как отметили в МИД РФ, "была выражена глубокая признательность за оказываемое Россией системное содействие, подтвержден твердый настрой на дальнейшее укрепление наших двусторонних партнерских связей".