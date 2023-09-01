Путин пообещал подписать школьнице ее первый собранный спутник

Президент РФ Владимир Путин пообещал школьнице подписать ее первый собранный спутник и обсудить с Роскосмосом расширение программы "космических классов".

Мария Андреева, ученица Классического лицея № 1 из Ростовской области, обратилась к президенту с просьбой подписать ее первый собранный спутник. Она рассказала, что проводит и разрабатывает собственные уроки на тему космоса, на которые приносит этот спутник, предлагая участникам занятий прикоснуться к нему для исполнения желаний.

"Хорошо, мы когда закончим, я обязательно это сделаю", - согласился глава государства во время открытого урока "Разговор о важном".

Школьница также предложила создать проект на базе Роскосмоса, чтобы дети, которые не могут учиться в "космических классах", могли приехать познакомиться с историей космоса, там им могли бы рассказать, в каких конкурсах они могут принять участие. Президент оценил предложение: "Идея хорошая".