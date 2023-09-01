Владимир Путин о Дне Знаний. Главное

Президент России Владимир Путин в День знаний в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия школ в Киргизии, Дагестане, Ростовской и Московской областях, Мариуполе, а также детского сада в Новгородской области.

Кроме того, глава государства провел урок в рамках проекта «Разговор о важном». «Рамблер» собрал его ключевые высказывания.

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Значение Дня знаний для России

«Учебный год - это ведь один из самых любимых праздников в стране, так же как Новый год. Ведь Новый год связан с чем? Связан с ожиданиями чуда, с ожиданиями какого-то обновления. То же самое - и новый учебный год», - констатировал президент.

Цифровизация школ

Президент отметил, что порядка 99% российских школ подключено к интернету. Вместе с тем, только 55% из них обеспечены скоростным интернетом.

Путин подчеркнул необходимость формировать всю необходимую IT-инфраструктуру и создавать современные компьютерные классы.

Интеграция школ новых регионов в образовательное пространство РФ

Глава государства заметил, что прошедший учебный год школы Запорожья, Донбасса, Херсонщины провели уже по российским стандартам.

Путин пояснил, что следует и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов в новых территориях, новых регионов в единую систему образования страны.

Строительство школ в Киргизии

Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

«В Киргизии русский язык является государственным. Это в общем уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение», - подчеркнул на церемонии открытия образовательных учреждений российский лидер.

Помощь вдове погибшего офицера

Президент в ходе церемонии открытия школ в новых регионах пообещал, что власти страны сделают все, чтобы помочь вдове погибшего в ходе СВО майора Алексея Суханова

Благодарность за стихи

Во время открытия школ в Дагестане дети прочитали президенту по видеосвязи стихотворение «О родине» дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Владимир Путин похвалил дагестанских школьников за правильный выбор стихотворения. Он отметил, что в произведении, которое ему прочитали, содержатся правильные слова о любви, добре, родине.

Разговор со школьницей

Во время церемонии открытия школ в Московской области глава государства пообщался со школьницей.

«Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто одел такое красивое платье?», - спросил Путин.

Девочка ответила, что в школу ее собирала мама. Школьница рассказала также, что ей понравился первый день в школе. Она пояснила, что в школе весело, очень круто и, что самое важное, в ней она встретилась с друзьями.

Любимый школьный предмет

Школьники спросили президента о том, какой предмет у него в школе был самым любимым.