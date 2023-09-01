Владимир Путин о Дне Знаний. Главное
Президент России Владимир Путин в День знаний в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия школ в Киргизии, Дагестане, Ростовской и Московской областях, Мариуполе, а также детского сада в Новгородской области.
Кроме того, глава государства провел урок в рамках проекта «Разговор о важном». «Рамблер» собрал его ключевые высказывания.
Значение Дня знаний для России
«Учебный год - это ведь один из самых любимых праздников в стране, так же как Новый год. Ведь Новый год связан с чем? Связан с ожиданиями чуда, с ожиданиями какого-то обновления. То же самое - и новый учебный год», - констатировал президент.
Цифровизация школ
Президент отметил, что порядка 99% российских школ подключено к интернету. Вместе с тем, только 55% из них обеспечены скоростным интернетом.
Путин подчеркнул необходимость формировать всю необходимую IT-инфраструктуру и создавать современные компьютерные классы.
Интеграция школ новых регионов в образовательное пространство РФ
Глава государства заметил, что прошедший учебный год школы Запорожья, Донбасса, Херсонщины провели уже по российским стандартам.
Путин пояснил, что следует и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов в новых территориях, новых регионов в единую систему образования страны.
Строительство школ в Киргизии
Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
«В Киргизии русский язык является государственным. Это в общем уникальное состояние говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение», - подчеркнул на церемонии открытия образовательных учреждений российский лидер.
Помощь вдове погибшего офицера
Президент в ходе церемонии открытия школ в новых регионах пообещал, что власти страны сделают все, чтобы помочь вдове погибшего в ходе СВО майора Алексея Суханова
Благодарность за стихи
Во время открытия школ в Дагестане дети прочитали президенту по видеосвязи стихотворение «О родине» дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Владимир Путин похвалил дагестанских школьников за правильный выбор стихотворения. Он отметил, что в произведении, которое ему прочитали, содержатся правильные слова о любви, добре, родине.
Разговор со школьницей
Во время церемонии открытия школ в Московской области глава государства пообщался со школьницей.
«Ариночка, кто тебя так красиво одел? Кто одел такое красивое платье?», - спросил Путин.
Девочка ответила, что в школу ее собирала мама. Школьница рассказала также, что ей понравился первый день в школе. Она пояснила, что в школе весело, очень круто и, что самое важное, в ней она встретилась с друзьями.
Любимый школьный предмет
Школьники спросили президента о том, какой предмет у него в школе был самым любимым.
«Мне кажется, любимый предмет или не любимый, это не очень важно. Даже то, что кажется неважным, оно имеет значение. Ну, например, есть естественные науки, математика, физика, химия, а есть гуманитарные», - пояснил Путин.