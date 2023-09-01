Кадыров назвал санкции США против своей матери циничным пренебрежением этическими нормами

Решение США включить мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову в санкционный список - это намеренное и циничное пренебрежение всеми этическими нормами, считает чеченский лидер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять - теперь в списках моя дорогая мама. О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир", - говорится в сообщении.
В опубликованном в Telegram-канале видео он также потребовал снять санкции с его матери, иначе дипломаты США не смогут ездить в страны Европы и Россию.
"Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки. Первая и вторая чеченская кампании, Грузия, Украина - все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу. И если где-то подобное сошло с рук американским преступникам, то с Россией это не прокатит. Пусть тешатся своими безболезненными для нас санкциями", - добавил Кадыров.
Ранее Соединенные Штаты внесли в свой санкционный список по России еще 11 физических лиц, включая Аймани Кадырову. Также в черный список добавили председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева, уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.