Кадыров назвал санкции США против своей матери циничным пренебрежением этическими нормами

"Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки. Первая и вторая чеченская кампании, Грузия, Украина - все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу. И если где-то подобное сошло с рук американским преступникам, то с Россией это не прокатит. Пусть тешатся своими безболезненными для нас санкциями", - добавил Кадыров.