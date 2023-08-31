Генпрокуратуру попросили проверить книги автора бестселлера «Ледокол»

«Про этого человека [Виктора Суворова] давно все понятно. Изменил родине во времена СССР, продался Великобритании, давал интервью, в которых говорил, что принципиально не дает ссылки на документы для написания своих книг, умышленно искажал факты о начале и причинах Великой Отечественной войны. Очень важно оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории» — отметила общественный деятель.