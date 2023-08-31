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Генпрокуратуру просят проверить книги автора бестселлера «Ледокол»

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги и деятельность писателя Виктора Суворова (настоящее имя — Владимир Резун). Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокуратуру попросили проверить книги автора бестселлера «Ледокол»
© РИА Новости

Депутат считает, что в произведениях Суворова содержатся критические высказывания в адрес советского народа, подвига советских войск, а также искажаются факты, касающиеся истории начала и причин Великой Отечественной войны. Она добавила, что обратила внимание на автора «Ледокола» после обращения граждан.

Занко назвала «страшным» то, что литература писателя находится на полках детских библиотек.

«Про этого человека [Виктора Суворова] давно все понятно. Изменил родине во времена СССР, продался Великобритании, давал интервью, в которых говорил, что принципиально не дает ссылки на документы для написания своих книг, умышленно искажал факты о начале и причинах Великой Отечественной войны. Очень важно оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории» — отметила общественный деятель.

Депутат добавила, что также направила письмо гендиректору Российской национальной библиотеки Владимиру Гронскому с просьбой убрать книги Суворова из Юношеского читального зала.

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