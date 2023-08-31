Посол России высмеял заявление чиновника ЕС о 80 млн граждан Украины
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко высмеял заявление чиновника ЕС о 80 млн граждан Украины, отметив, что реальная численность населения страны намного меньше.
«Обратили внимание на распространённое сербскими СМИ заявление главы евроделегации в Белграде Жоффре насчёт того, что якобы почти 80 млн украинских граждан нуждаются в содействии», — говорится в заявлении Боцан-Харченко.
Глава российского диппредставительства отметил, что Западу, намеревающемуся воевать с Россией «до последнего украинца», нет никакого дела до реальной численности населения Украины, которая, как подчеркнул посол, кратно меньше.
«Вместе с тем даже интересно, не эти ли цифры фигурируют в финансовых отчётах Еврокомиссии о поставках и получателях гуманитарной помощи», — добавил он.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек, при этом за пределами страны уже находятся 17,9 млн.
14 августа депутат Верховной рады Георгий Мазурашу обвинил украинские власти в оттоке людей из страны и отметил, что в стране уже сейчас может быть население порядка 20 млн человек.