Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко высмеял заявление чиновника ЕС о 80 млн граждан Украины, отметив, что реальная численность населения страны намного меньше.

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«Обратили внимание на распространённое сербскими СМИ заявление главы евроделегации в Белграде Жоффре насчёт того, что якобы почти 80 млн украинских граждан нуждаются в содействии», — говорится в заявлении Боцан-Харченко.

Глава российского диппредставительства отметил, что Западу, намеревающемуся воевать с Россией «до последнего украинца», нет никакого дела до реальной численности населения Украины, которая, как подчеркнул посол, кратно меньше.

«Вместе с тем даже интересно, не эти ли цифры фигурируют в финансовых отчётах Еврокомиссии о поставках и получателях гуманитарной помощи», — добавил он.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек, при этом за пределами страны уже находятся 17,9 млн.