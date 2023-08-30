Путин встретился с Игорем Шуваловым

В частности, Шувалов заметил, что, несмотря на то, что регулирование банковского и корпоративного сектора позволяет не предоставлять публичную отчетность о деятельности, он хотел бы раскрыть некоторые данные, так как итоги 2022 года были для ВЭБ.РФ позитивными.