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Песков назвал преднамеренное злодеяние одной из версий ЧП с самолётом Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «преднамеренное злодеяние» одной из версий причин катастрофы с самолётом Евгения Пригожина.

По его словам, пока нет выводов расследования.

«Очевидно, что существуют, рассматриваются, разные версии, среди которых и версия — вы знаете, о чём идет речь — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее», — сказал Песков.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

Путин отреагровал на крушение самолета Пригожина

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

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