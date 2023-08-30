Песков назвал преднамеренное злодеяние одной из версий ЧП с самолётом Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «преднамеренное злодеяние» одной из версий причин катастрофы с самолётом Евгения Пригожина.
По его словам, пока нет выводов расследования.
«Очевидно, что существуют, рассматриваются, разные версии, среди которых и версия — вы знаете, о чём идет речь — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее», — сказал Песков.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.
Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.