Путин поздравил Лукашенко с днём рождения
Российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения.
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — говорится в поздравлении.
Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности.
Ранее Путин сообщил, что переговорит с Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.