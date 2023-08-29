Умерла сенатор Елена Авдеева

"После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца. В ее руках спорилось все - от вопросов местного самоуправления до вопросов региональной политики и федеративного устройства. Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов. Выражаю соболезнования родным и близким. Для всех нас это большая потеря", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.