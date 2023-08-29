Путин потребовал предотвращать появление неплательщиков в России

Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым назвал ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, проблемой государства и призвал приставов корректнее работать с неплательщиками. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам Дмитрия Аристова, особую озабоченность вызывает рост кредитной задолженности и сейчас в работе у приставов 12,7 млн документов на сумму в 2 триллиона рублей.

«Портрет среднестатистического должника – это либо мужчина, либо женщина; возраст – работоспособный, 30–45 лет; средняя сумма долга – приблизительно 173 тысячи рублей по одному исполнительному производству. Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жилье», - пояснил он.

При этом глава Федеральной службы судебных приставов отметил, что часто такие люди имеют задолженности не только по кредитам, но и за услуги ЖКХ, а также занимают деньги у соседей и не отдают, становясь, по сути «профессиональными должниками».

«Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации», - заявил президент России Владимир Путин.

При этом он отметил, что приставам нужно исполнять поставленные перед ними задачи, однако призвал их «корректно с людьми работать, корректно».