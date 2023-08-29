В Литве обвинили Кремль в разжигании страстей

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Кремль в разжигании страстей, комментируя заочный арест трех литовских судей, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Об этом он заявил агентству BNS.

«Россия уже неоднократно использовала это дело в своей пропаганде. Поэтому заочный приговор трем судьям — это очередное разжигание страстей кремлевского режима, которое еще раз подтверждает, что суд и решение по делу <…> в нашей стране были легитимными», — заявил глава литовской дипломатии.

В марте сообщалось, что полковник в отставке Юрий Мель, осужденный в Литве девять лет назад, вернулся в Россию. Меля задержали в марте 2014 года при пересечении границы Литвы. Следствие утверждало, что офицер во время «январских событий» в Вильнюсе 1991 года штурмовал телебашню и здание телевизионного комитета.