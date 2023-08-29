В Совбезе раскрыли секреты биологических проектов США на пространстве СНГ

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что США предпринимают попытки перенести ряд военно-биологических проектов с территории Украины в государства СНГ.

По словам Шевцова, США ведут активную работу по размещению своих био лабораторий на территории государств постсоветского пространства, которые угрожают безопасности в масштабах не только региона, но и всего мира.

В распоряжении российских спецслужб есть неоспоримые подтверждения тому, что США проводят разработку биологического оружия, в том числе, нацеленного на определенные этнические группы. Для этого американцы ведут сбор коллекций ДНК. Они осуществляют исследования, направленные на выделение штаммов микроорганизмов, которые невосприимчивы к антибиотикам. Проводят активное изучение возможности передачи опасных заболеваний, таких как бруцеллез и зоонозный грипп, от животных к человеку, пишет "Российская газета".

При этом, по словам Швецова, Пентагон вынужден мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прячась за якобы «гражданскими» научно-исследовательскими институтами.