Генконсул РФ в Казахстане покинул пост после слов о русском языке

«Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минпросвещения, какие школы на каком языке преподают. Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке. 1 203 школы на русском языке. А 2 551 школа — на казахском и русском языке», — рассказал Смадияров.