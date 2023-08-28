РФ предлагает развернуть миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

Шевцов отметил, что по инициативе Москвы было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ.

«К сожалению, решение о её развёртывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остаётся в силе», — отметил он.

В марте генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.