В Совбезе РФ заявили о планах Запада создать вокруг РФ «конфликтный периметр»

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что англосаксы намерены создать «конфликтный периметр» вокруг России и Китая. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Следует понимать: англосаксы не заинтересованы в суверенитете и развитии государств, которые они контролируют. Их цель — получить в свое распоряжение ресурсы, жизненно необходимые им для поддержания своей паразитической модели существования», — сказал Шевцов.

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено и на определенные этносы, подобные планы американской стороны подтверждены. По его словам, сейчас американцы «предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства».