Глава МИД Сербии рассчитывает посетить Россию до конца года

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич рассчитывает посетить Россию до конца года и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV, передает ТАСС.

Дачич отметил, что будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений и Смешанного комитета (Межправительственный российско-сербский комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. — Прим. ред).

«Конечно, я встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым. Если [глава МИД Венгрии Петер] Сийярто может поехать в Москву, то почему мы не можем этого сделать?» — подчеркнул глава МИД Сербии.

При этом Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Москва «открыта для контактов с сербскими друзьями». В июне этого года у него был запланирован визит в Белград, который сорвался, поскольку Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета российского министра.