Путин назвал "хорошим стартом" первые месяцы работы врио главы Омской области
Президент России Владимир Путин положительно оценил первые месяцы работы Виталия Хоценко на посту временно исполняющего обязанности губернатора Омской области. В понедельник он заслушал в Кремле отчет главы региона о сделанном за пять месяцев на этом посту.
"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд", - оценил глава государства.
"По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач - это, конечно, улучшение экологической ситуации", - отметил он.
Среди важных для региона проблем он отметил также состояние сетей ЖКХ и ситуацию с обманутыми дольщиками.
"Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - указал президент.
Кроме того, он похвалил Хоценко за активную работу с жителями региона.
"Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и Ваши шансы на то, чтобы люди Вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - заключил Владимир Путин.
Напомним, Виталий Хоценко возглавил Омскую область в качестве временно исполняющего обязанности губернатора 29 марта в соответствии с указом президента. До этого политик в течение нескольких месяцев возглавлял правительство ДНР.