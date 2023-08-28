Путин назвал "хорошим стартом" первые месяцы работы врио главы Омской области

"Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и Ваши шансы на то, чтобы люди Вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - заключил Владимир Путин.