Клишас считает необходимым ужесточить ответственность за нарушение правил для самокатов
Без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов допустил запрет электросамокатов в РФ по примеру Франции, где с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов. По его мнению, это произойдет в случае, если будут игнорироваться введенные правила для таких средств индивидуальной мобильности.
"Очень сомневаюсь, что эти правила как-то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения и без серьезного ужесточения ответственности, думаю, не обойтись", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.
Однако в связи с растущим числом трагических ДТП с участием электросамокатов законодатели и эксперты считают внесенные в ПДД поправки недостаточными, звучат разные предложения по урегулированию этого вопроса. Так, Клишас ранее заявил ТАСС, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Зампред комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев заявил ТАСС, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности должны получить государственные номерные знаки по аналогии с автомобилями.