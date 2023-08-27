Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Угольная отрасль России, несмотря на все трудности, продолжает развиваться, а ее представители сохраняют и передают из поколения в поколение традиции профессии и чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина работникам и ветеранам угольной отрасли.

© Российская Газета

"Поздравляю вас с Днем шахтера с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране", - написал глава государства в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил, что представители отрасли посвятили себя непростой, но почетной профессии, требующей не только знаний, но и особых личных качеств "выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки".

"Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение, служат надежной основой существования крепких горняцких династий", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем.