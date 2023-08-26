Умер руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов
Умер руководитель президентской администрации Ельцина Сергей Филатов. О смерти государственного деятеля сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на дочь Филатова.
«Да, папа умер утром, вчера», – сказала она.
Филатов умер на 88 году жизни.
Сергей Александрович Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Филатова.
В 1964 году окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик». Кандидат технических наук.
Работал на московском металлургическом заводе «Серп и молот», на металлургическом заводе им. Хосе Марти на Кубе. Был заведующим отделом в ВНИИИ металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР.
С января по ноябрь 1991 года - секретарь президиума Верховного совета РСФСР.
В августе 1991 года возглавлял депутатский штаб обороны «Белого дома».
В 1993 - 1996 годы был руководителем администрации президента России, председателем экспертно-аналитического совета и председателем комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.
Во время кризиса 1993 года Филатов приехал на переговоры монастыре с председателями обеих палат Верховного Совета в Свято-Данилов монастырь.
В последнее время занимал должность президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.