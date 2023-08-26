Умер руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов

Умер руководитель президентской администрации Ельцина Сергей Филатов. О смерти государственного деятеля сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на дочь Филатова.

«Да, папа умер утром, вчера», – сказала она.

Филатов умер на 88 году жизни.

Сергей Александрович Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Филатова.

В 1964 году окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик». Кандидат технических наук.

Работал на московском металлургическом заводе «Серп и молот», на металлургическом заводе им. Хосе Марти на Кубе. Был заведующим отделом в ВНИИИ металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР.

С января по ноябрь 1991 года - секретарь президиума Верховного совета РСФСР.

В августе 1991 года возглавлял депутатский штаб обороны «Белого дома».

В 1993 - 1996 годы был руководителем администрации президента России, председателем экспертно-аналитического совета и председателем комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.

Во время кризиса 1993 года Филатов приехал на переговоры монастыре с председателями обеих палат Верховного Совета в Свято-Данилов монастырь.