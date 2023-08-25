Россия рассчитывает, что Япония даст взять пробы в районе сброса воды с "Фукусимы"

"В связи с запущенным японской стороной процессом сброса в океан воды с атомной электростанции "Фукусима-1" хотим подчеркнуть, что Российская Федерация внимательно отслеживает, как развивается ситуация, - сказал дипломат. - Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса".