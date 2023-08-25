Госдума проведет парламентские слушания по развитию малого и среднего бизнеса

Кроме того, Володин указал на то, что, несмотря на введенные Западом санкции, Россия по-прежнему входит в топ-10 ведущих экономик мира. "Россия, несмотря на более 17,5 тыс. введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров", - подчеркнул политик. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, продолжил он, США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9-е и 10-е места соответственно.