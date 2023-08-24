Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН

"Хочу обратить внимание, что мы сегодня стали свидетелями грубого нарушения правил и процедур, а именно правила 44, которое гласит, что выступления могут быть на языках, не входящих в список официальных языков ООН, но в таком случае выступающий самостоятельно обеспечивает перевод на один из официальных языков ООН. Этого сделано не было. В итоге члены Совета Безопасности потратили время на заслушивание речи, которую никто, кроме тех, кто говорит по-украински и по-русски, не понимает, при том что докладчик прекрасно говорит на английском, как выяснилось в конце его выступления. Не сомневаемся, что и по-русски тоже. То есть это был политический жест, показательное игнорирование правил работы Совета Безопасности, и американское председательство не смогло его остановить", - подчеркнул Небензя.