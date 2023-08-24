Путин проводит встречу с Пушилиным
Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Это уже третий из руководителей новых регионов страны, с кем он беседует за последние дни. В ночь на среду Путин принял в Кремле врио глав Луганской Народной Республики и Запорожской области - Леонида Пасечника и Евгения Балицкого. В повестке встреч были в том числе вопросы безопасности, социальные темы, а также предстоящие осенние выборы.
Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Предыдущий раз Путин проводил отдельную встречу с Пушилиным в апреле этого года.