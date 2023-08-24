Путин проводит встречу с Пушилиным

Это уже третий из руководителей новых регионов страны, с кем он беседует за последние дни. В ночь на среду Путин принял в Кремле врио глав Луганской Народной Республики и Запорожской области - Леонида Пасечника и Евгения Балицкого. В повестке встреч были в том числе вопросы безопасности, социальные темы, а также предстоящие осенние выборы.