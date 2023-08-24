США ввели санкции против матери Кадырова и лагеря «Артек»

США ввели санкции против 11 физических лиц и детского лагеря «Артек». Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в министерстве финансов страны.

Ранее в этот день президент США Джозеф Байден анонсировал введение новых санкций против России. Он отметил, что Вашингтон планирует «привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях» детей.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит санкции против четырех лиц и 29 организаций из России. Однако остается неизвестным, против кого конкретно будут введены новые ограничения.