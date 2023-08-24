США ввели санкции против матери Кадырова и лагеря «Артек»
США ввели санкции против 11 физических лиц и детского лагеря «Артек». Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в министерстве финансов страны.
В частности, санкционный список пополнила мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Аймани. Также ограничения ввели против республиканского омбудсмена Мансура Солтаева, председателя правительства Муслима Хучиева и трех детских омбудсменов: Ирины Черкасовой (Ростовская область), Ирины Агеевой (Калужская область) и Галины Пятых (Белгородская область), говорится на сайте Минфина США.
Ранее в этот день президент США Джозеф Байден анонсировал введение новых санкций против России. Он отметил, что Вашингтон планирует «привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях» детей.
Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит санкции против четырех лиц и 29 организаций из России. Однако остается неизвестным, против кого конкретно будут введены новые ограничения.
В прошлом месяце стало известно, что Вашингтон, который отрицает решения Международного уголовного суда в отношении собственных граждан и не является его членом, принял решение сотрудничать с ним против РФ по вопросу проведения спецоперации на Украине.