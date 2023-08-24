Лавров назвал отличие БРИКС от G7

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил разницу между БРИКС и G7. Так, по его словам, в первом объединении работают по-честному, тогда как во втором стратегический курс определяют США, передает РИА Новости.

«Там нюансы, где-то кто-то пробивает в дополнении к той стратегической линии, которую определяет Вашингтон. Но стратегический курс определяет именно он», - отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он обратил внимание на то, что в БРИКС подход к работе кардинально отличается. Лавров отметил, что в данном случае равноправие «обеспечено для каждого участника».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет.