Путин предложил трех кандидатов на пост главы ЯНАО

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры для избрания на должность губернатора округа. В числе кандидатов действующий глава региона Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-центре Заксобрания Ямала.

"Президент России Владимир Путин представил в Законодательное собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев ", - говорится в сообщении .

Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружное законодательное собрание из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО, который, как и ЯНАО территориально и административно входит в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.