В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

«По всем и правилам и понятиям мы можем заблокировать Google. Пока такого решения нет, здесь вопрос больше в альтернативе, чтобы мы могли ее предоставить. Мы видим, что очень сильно сейчас видеосервисы развиваются на отечественных сайтах, но вопрос в том, справятся ли они с большим объемом информации», — сказал он.