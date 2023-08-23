Путин пообщался с жителями в Курской области
Президент России Владимир Путин пообщался сегодня с жителями в Курской области после того, как выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге.
Среди тех, кто присутствовал на концерте, были также военнослужащие, ветераны, общественные деятели (в том числе дирижер Юрий Башмет) и другие.
Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.