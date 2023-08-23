Путин пообщался с жителями в Курской области

Президент России Владимир Путин пообщался сегодня с жителями в Курской области после того, как выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге.

Среди тех, кто присутствовал на концерте, были также военнослужащие, ветераны, общественные деятели (в том числе дирижер Юрий Башмет) и другие.