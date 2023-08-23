Лавров передал привет от Путина на саммите БРИКС

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«Президент [Владимир Путин] передает вам привет. Он вспоминает свой визит по вашему приглашению в Южную Африку в 2006 году», — заявил глава МИД экс-президенту.

Российский дипломат представляет страну в очном формате на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Министр встретился со своими коллегами по объединению, а также принял участие в пленарном заседании саммита вместе с главами государств БРИКС.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» Путина. В связи с ратификацией ЮАР Римского статута — основополагающего документа МУС — было принято решение по взаимной договоренности об участии президента России в работе саммита онлайн.