$94.12-0.02102.75+0.18

Кабмин РФ: Мишустин посетит Армению для участия в межправсовете ЕАЭС

24-25 августа премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин посетит Армению для участия в межправсовете ЕАЭС
© РИА Новости

Отмечается, что заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

«Главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет под эгидой председательства России в ЕАЭС. Предыдущее заседание союза проходило в июне в Сочи.

До этого начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков говорил, что Евразийский экономический союз совместно противостоит западным ограничительным мерам, введенным против России и Белоруссии.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости