Мишустин посетит Армению для участия в межправсовете ЕАЭС

24-25 августа премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

«Главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет под эгидой председательства России в ЕАЭС. Предыдущее заседание союза проходило в июне в Сочи.