$94.12-0.02102.75+0.18

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

На Украине растут антивоенные настроения. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине
© РИА Новости

«Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно», — сказал он.

По словам политика, недовольство населения растет даже в западных областях страны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинский народ восстать против режима президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что сам «делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну».

Украинский журналист Руслан Коцаба в апреле предсказал, что с каждым днем на Украине будет становиться все больше пацифистов, и со временем они станут большинством населения страны.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости