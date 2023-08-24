Путин встретился с Сальдо

Ранее на этой неделе глава государства также лично пообщался с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким. На встречах речь шла о положении дел в новых регионах, при этом особое внимание было уделено подготовке к сентябрьским выборам.