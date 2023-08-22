Депутат Госдумы: страны БРИКС намерены снизить оборот доллара в мире

Страны, входящие в объединение БРИКС, намерены уменьшить оборот доллара в мире, перейдя на расчет в национальной валюте, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы России по информационной политике Олега Матвейчева.

Он назвал скоординированную валютную политику одним из важных элементов. Договоренности, о которых говорят страны БРИКС, — уменьшение американской национальной валюты в международных расчетах. Чем больше страны будут сотрудничать между собой в национальных валютах, тем меньше долларов будет требоваться на международной арене, тем меньше Федеральной резервной системе Соединенных Штатов их нужно будет печатать. Тем более, что в последнее время ФРС сокращает их количество, учитывая долларовую инфляцию.

Матвейчев назвал это ударом по основному инструменту могущества США. Зампред указал, что БРИКС «ведет подкоп» под эту мировую финансовую долларовую систему. Россия рассчитывает на то, что свыше 50 африканских стран поддержит эту политику и будет вести расчеты в национальных валютах между собой, сокращая расчеты в долларах.