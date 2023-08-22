Депутат Госдумы объяснил, что нельзя делать с флагом России

"В этот закон не единожды вносились изменения вместе с ростом патриотизма в стране, уважения к государству и к его символам, в том числе и к флагу. Если изначально в статье шестой закреплялось, что государственный флаг поднимается и устанавливается во время официальной церемонии и других торжественных мероприятий, проводимых, прежде всего, федеральными государственными органами власти, органами местного самоуправления, в последующем были внесены изменения, которые позволяют государственные флаг Российской Федерации поднимать во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, а также во время, обращаю внимание, семейных торжеств", - рассказал депутат.