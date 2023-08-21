В России высказались о преимуществе БРИКС перед G7

«Также заявленные темы — это экономический рост и устойчивое развитие. Понятно, что, находясь в Южной Африке, участники будут обсуждать и аспекты развития отношения между БРИКС и Африкой. Помимо этого, среди заявленных тем довольно важной является система финансирования и снижение зависимости от доллара», — сообщил Карасин.