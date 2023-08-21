Какие выборы пройдут в Единый день голосования

В этом году выборы пройдут в 85 регионах, в том числе на новых территориях. Избиратели будут голосовать за высших должностных лиц, депутатов региональных парламентов и административных центров. Также пройдут довыборы в Госдуму, а москвичи определят, кто станет мэром столицы. По данным Центризбиркома, зарегистрированы кандидаты от 21 партии и самовыдвиженцы. В этом году расширится дистанционное электронное голосование — заполнить бюллетень онлайн можно в 25 регионах. Наше издание рассказывает, где и кого будем выбирать и как проголосовать не выходя из дома.

Отказов в регистрации мало

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На заседании Центризбиркома 9 августа глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на выборы идут кандидаты от 21 партии из 25. Она обратила внимание на низкое число отказов в регистрации.

По данным Центризбиркома, больше всего кандидатов от «Единой России» (33 тысячи), на втором месте — ЛДПР (8,6 тысячи), на третьем — КПРФ (8,3 тысячи). От «Справедливой России — За правду» зарегистрированы 6,7 тысячи кандидатов, от партии «Новые люди» — 2,5 тысячи.

За ними следует Партия пенсионеров, Коммунисты России, «Родина», «Зеленые», «Гражданская платформа», «Яблоко», РПСС, «Партия Роста» и другие избирательные объединения.

Где выберут губернаторов

Жители 21 региона будут голосовать за высших должностных лиц. Это Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Смоленская, Тюменская области, Чукотский автономный округ. В Москве состоятся выборы мэра.

«Всего на выборах глав регионов выдвинулись 125 кандидатов, зарегистрировано 94 кандидата от политических партий», — сообщила Элла Памфилова. Двум отказано, а утратили статус выдвинутых — 29 человек. Из них 25 не зарегистрированы, так как не представили необходимые документы. Три кандидата передумали и подали личные заявления об отказе от участия в выборах, и один снял свою кандидатуру на основании решения избирательного объединения.

«Средняя конкуренция на выборах высших должностных лиц — 4,5 кандидата на место», — сказала Элла Памфилова. По ее словам, в предыдущие годы были примерно такие же цифры.

«Мы надеемся, что будут избраны самые достойные кандидаты, которые в сложившихся условиях смогут брать на себя ответственность и оперативно решать все проблемы», — сказала глава ЦИК.

Кто хочет стать столичным мэром

Сергей Собянин утвержден Мосгордумой на должность мэра в октябре 2010 года. Затем его дважды переизбирали. В 2013 году он набрал 51,37 процента голосов, а в 2018 году — 70,17 процента. Президент Владимир Путин в сентябре 2022 года, поздравляя Москву с Днем города, выразил уверенность, что москвичи на предстоящих выборах по достоинству оценят эффективную работу нынешнего градоначальника.

Мэра Москвы избирают сроком на пять лет. Им может стать любой гражданин России, достигший 30 лет и не имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство за рубежом. У него не должно быть судимостей, он не может находиться под следствием. Не зарегистрируют кандидатов, имеющих счета в иностранных банках.

При вступлении в должность градоначальник приносит присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей». После этого он получает удостоверение мэра и должностной знак — медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Региональные парламенты

В 20 регионах избиратели проголосуют за депутатов законодательных собраний. Это Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Якутия, Хакасия, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

В новых регионах особый порядок голосования. Местным избиркомам дали право создавать избирательные участки в других регионах России, чтобы могли проголосовать избиратели, временно покинувшие эти территории. Как сказал «РФ сегодня» зампред Центризбиркома Николай Булаев, каждая из избирательных комиссий новых субъектов образовала по 329 участков за пределами своей территории.

Депутаты административных центров

Также в 16 субъектах Федерации запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

Голосовать за них будут в Адыгее, Ингушетии, ДНР, ЛНР, Якутии, Хакасии, Красноярском крае, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Херсонской, Новгородской, Рязанской, Свердловской, Тюменской областях.

Довыборы в Госдуму

В этом году россияне выберут четырех депутатов Госдумы. Довыборы состоятся по одномандатным округам в Липецкой области, Красноярском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму.

Заменить предстоит четырех депутатов, трое из них скончались, а один сложил полномочия. В сентябре прошлого года депутат от Симферопольского округа Алексей Черняк прекратил свои полномочия. В апреле 2023 года скончались депутаты Николай Борцов и Джашарбек Узденов по Липецкому и Карачаево-Черкесскому одномандатным округам соответственно. В мае умер депутат по Дивногорскому одномандатному округу Виктор Зубарев.

Сколько дней дадут на выбор

В большинстве регионов голосование будет многодневным — в течение трех дней. Впервые такой формат опробовали в 2020 году в связи с пандемией, чтобы не создавать большое скопление людей на участках. А с прошлого года региональные власти сами решают, сколько дней продлятся выборы.

В Свердловской области голосовать в этом году будут два дня, а в Томской и Челябинской областях — всего один день.

Онлайн-голосование расширили

В прошлом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоялось наряду с обычным в восьми регионах. А в этом году оно пройдет в 25 регионах. Как сообщил «Парламентской газете» замглавы Центризбиркома Николай Булаев, записаться на него потенциально могут 28 миллионов человек.

«Желание проголосовать дистанционно демонстрируют все больше избирателей. Наиболее ярко это проявляется в Москве, где на муниципальных выборах 2022 года около 70 процентов проголосовавших предпочли отдать свой голос онлайн», — сказал Булаев.

Пока на ДЭГ наибольшее число заявок поступило из Подмосковья, отметила Элла Памфилова на заседании комиссии 9 августа. В лидерах также Алтайский край, Псковская и Воронежская области. При этом в некоторых регионах заявлений очень мало, но время еще есть — регистрироваться можно до начала сентября. Подать заявление можно на сайте госуслуг. Затем на номер телефона, указанный в личном кабинете, придет код подтверждения, и, указав его, человек регистрируется на онлайн-выборы. Если человек решит все-таки пойти на участок, то заявление можно отозвать. А если он не передумал, то в день выборов заполнит бюллетень на портале vybory.gov.ru.

Москва обычно бьет рекорды по электронному голосованию, но, сколько жителей будут заполнять бюллетень из дома, заранее узнать нельзя. В столице подавать заявление на онлайн-выборы не нужно — москвичи могут отдать свой голос без предварительной записи — на портале mos.ru.

9 августа Центризбирком назначил главой территориальной избирательной комиссии дистанционного голосования IT-эксперта в области интернет-систем Олега Артамонова. Эта комиссия займется организацией онлайн-выборов и будет следить, чтобы они прошли без нарушений.

Также россияне вправе участвовать в выборах с помощью системы «Мобильный избиратель». Заранее записавшись, можно заполнить бюллетень не по месту жительства, а по месту нахождения. Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ и территориальной избирательной комиссии.

Элла Памфилова на заседании ЦИК 9 августа подчеркнула, что ДЭГ — это расширение возможностей избирателей. Все они по-прежнему имеют право прийти и заполнить бюллетень на участке, но онлайн-заполнение бюллетеня становится все популярнее. Глава ЦИК заявила, что, если выяснится, что людей где-то каким-то образом принуждают к участию в дистанционном электронном голосовании, представители ЦИК будут обращаться к руководителям регионов. Подобные ситуации являются недопустимыми.

Наблюдатели проследят за порядком

За выборами будут следить наблюдатели от партий и общественности. В этом году на федеральном уровне закрепили полномочия общественных палат по назначению наблюдателей на региональных выборах. Общественная палата России и представители 16 политических партий 10 августа подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для наблюдения за голосованием, сообщил ТАСС.

Соглашение, в частности, подписали представители «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду», партий «Новые люди», «Родина» и «Гражданская платформа».

«Задача наблюдения для ОП РФ сводится к тому, чтобы обеспечить абсолютно беспристрастное участие представителей общественности в электоральных процедурах в целях обеспечения законности на выборах, в целях обеспечения соблюдения законодательства, защиты избирательных прав граждан», — отметила секретарь ОП ЛидиЛидия Михеева перед церемонией подписания соглашения.

Жаловаться стали меньше

И наблюдатели, и избиратели имеют возможность пожаловаться на нарушения при проведении избирательной кампании и голосовании. В ЦИК работает Информационно-справочный центр и «горячая линия».

Позвонив по номеру 8-800-200-00-20, можно получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях, о реализации избирательных прав граждан, порядке и сроке подачи заявлений для участия в ДЭГ и голосования по системе «Мобильный избиратель», запросить контакты избиркомов.

«Многие из возникающих вопросов удается оперативно решить в процессе их поступления, — сказал «Парламентской газете» Николай Булаев. — Информационно-справочный центр ЦИК России взаимодействует с избирательными комиссиями регионов. У них тоже есть «горячие линии», куда могут звонить избиратели».