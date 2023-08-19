В Совфеде назвали Борреля интеллектуальным пигмеем после слов о РФ

Сенатор Карасин назвал Борреля «интеллектуальным пигмеем» после его слов о России
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля «интеллектуальным пигмеем» за сравнение России с «экономическим карликом».
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
«Шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — отметил он.
Кроме того, Карасин подчеркнул, что стремление Борреля к ярким заявлениям выглядит «глуповато».
Ранее Боррель в интервью испанской газете El País назвал Россию «экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой».