РФ расширила санкции против граждан Великобритании

«В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении "стоп-листа" за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании — всего 54 человека», — говорится в тексте.