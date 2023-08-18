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РФ расширила санкции против граждан Великобритании

Россия внесла в стоп-лист еще 54 британских граждан в ответ на действия Лондона. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

РФ расширила санкции против граждан Великобритании
© РИА Новости

«В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении "стоп-листа" за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании — всего 54 человека», — говорится в тексте.

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В частности, в список попали министр по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, замминистра обороны Аннабель Голди, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и представители BBC, The Gardian и The Daily Telegraph.

В МИД РФ отметили, что продолжат давать «решительный отпор» любым действиям Лондона против России и работать над расширением «стоп-листа».

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